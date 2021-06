Auch Hauptdarstellerin Sarah Shahi hoffe auf eine Fortsetzung, um das Gefühlschaos ihrer Figur zu klären: "Es ist so eine komplexe Situation. Ich hoffe, dass wir eine zweite Staffel machen können, sodass wir Billie weiter in den Kaninchenbau folgen können. Es ist so chaotisch, das zu spielen, und es macht Spaß, und ich finde es so unglaublich realistisch."

Eines wäre sicher: Sex, Lust und Leidenschaft dürften auch in einer Fortsetzung dank heißer Sexszenen nicht zu kurz kommen.

Ob die Geschichte von Billie, Brad und Cooper in "Sex/Life" weitergehen wird, wird Netflix vermutlich bald verkünden. Die erste Staffel mit acht Folgen ist zurzeit beim Streaming-Anbieter verfügbar.