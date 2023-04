Im zurückliegenden Kino-Jahr 2022 begeisterten zahlreiche überaus erfolgreiche Blockbuster wie das Marvel-Werk "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", die späte Fortsetzung "Avatar: The Way of Water" oder "Top Gun: Maverick" mit Superstar Tom Cruise (60) das weltweite Kinopublikum.

Die reinen Einspielergebnisse dieser Erfolgsfilme spiegeln jedoch nicht wider, wie viel Geld ein Studio am Ende tatsächlich durch sie verdient. Vielmehr muss eine Unzahl an Kosten abgezogen werden. Dazu gehört neben dem Film-Budget etwa die Beteiligung der Kinos an den Umsätzen der Vorführungen. Auch Kosten für Marketing und die Gewinnbeteiligungen von Filmemachern und Darstellern schlagen zu Buche.