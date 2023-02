"Avatar: The Way of Water“ wiederum ist der dritthäufigste raubkopierte Titel 2022 – was erstaunlich ist, bedenkt man, dass der Film erst Mitte Dezember in die Kinos kam.

Eine weitere (logische) Erkenntnis der Studie, über die "Variety" berichtet: Da der Zeitraum zwischen Kinoveröffentlichung und Zeitpunkt, in dem der Film als Heimkino (welcher Art auch immer) zu Verfügung steht, mittlerweile sehr klein ist, sind die Filme auch schneller in Top-Qualität als illegaler Download verfügbar. Umgekehrt heißt das aber auch: Je länger ein Film in den Kinos läuft (und je später er auf Bluray/als Streaming etc. verfügbar ist), desto weniger oft wird er illegal konsumiert. Bestes Beispiel: "Top Gun: Maverick".

Die 10 Filme, die 2022 am häufigsten illegal downgeloaded wurden: