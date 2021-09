"The Electrical Life of Louis Wain"-Trailer: Cumberbatch als Katzen-Maler

Star-Parade

Der Trailer zitiert bereits begeisterte Kritiken, die der Film nach seiner Vorstellung auf dem Telluride Film Festival und dem Toronto International Film Festival einheimste.

An Cumberbatchs Seite ist die als junge Queen Elizabeth aus "The Crown" bekannt gewordene Claire Foy zu sehen. Zum weiteren beeindruckenden Cast zählen Namen wie Andrea Riseborough ("Birdman"), Toby Jones ("The Hunger Games"), Aimee Lou Wood ("Sex Education"), Stacy Martin ("Nymphomaniac"), Richard Ayoade ("Soul"), Julian Barratt ("Mindhorn") und Sophia di Martino ("Loki").

Damit nicht genug, sollen auch Oscar-Preisträgerin Olivia Colman ("The Favourite") als Erzählerin, sowie Taika Waititi ("Jojo Rabbit") und Nick Cave in Will Sharpes Film vertreten sein.

Es gibt aber noch viele andere Stars, denn gerade bei diesem Werk erscheinen natürlich zahllose Katzen, die nicht nur den Maler in ihren Bann ziehen werden.

"The Electrical Life of Louis Wain" wird nach einem US-Kinostart im Oktober ab 5. November auf Amazon Prime verfügbar sein.