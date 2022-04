"Elitè"-Star verrät Geheimnisse über schwule Sexszene

Netflix holte Intimitätskoordinator ans Set

Die Sorgen waren jedoch unbegründet, fügte er schnell hinzu: Am geschlossenen Set war nämlich ein Intimitätskoordinator anwesend, der darauf achtete, dass bei keinem der Beteiligten Unbehagen aufkommt.

"Das Team wird am Set reduziert. Wir haben einen Intimitätskoordinator, genau für diese Szenen, damit wir uns wohler fühlen, besser vorbereitet sind und mehr Authentizität in die Szene bringen", erzählt Lamoglia. "Es war also viel einfacher zu filmen, als ich dachte. Ich fühlte mich wirklich wohl, als ich [die Szene drehen] musste."

Zudem half es Lamoglia, vollends in seine Figur einzutauchen und sich darauf zu konzentrieren, dass in diesem Moment nicht André, sondern Iván Sex hat. So fühlte er sich "beschützt", meinte er im Interview.