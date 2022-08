Ellen Pompeo reduziert "Greys Anatomy"-Rolle für neue Serie

19 Staffeln lang blieb Ellen Pompeo "Grey’s Anatomy" treu. Seit 2005 hat die Schauspielerin nur drei Kamera-Auftritte außerhalb des Krankenhaus-Dramas absolviert: Sie war in einem Musikvideo von Taylor Swift, in einer Episode von "Doc McStuffins" und in der Spin-off-Serie "Station 19" zu sehen. Doch jetzt scheint endgültig eine neue Phase in ihrer Karriere angebrochen zu sein.

Laut einem Bericht von "Deadline" wird Pompeo in der 19. Staffel von "Grey’s Anatomy" nur noch in acht Episoden zu sehen sein und vor allem als Erzählerin der Serie fungieren. Der Grund dafür ist, dass sie in einer (noch unbetitelten) Hulu-Serie die Hauptrolle spielen wird.