"Grey's Anatomy" ohne Meredith Grey? Das sagt Ellen Pompeo dazu

"Wir versuchen, die Show ständig neu zu erfinden"

„Wir werden sehen, wir werden sehen“, antwortete die 52-jährige Schauspielerin in einem aktuellen "Entertainment Tonight"-Interview auf die Frage, ob sie bis zum Serienende dabei sein würde oder ob "Grey's" eben auch ohne Meredith eine Zukunft hätte. „An diesem Punkt besteht die Herausforderung darin, ständig zu versuchen, die Show neu zu erfinden", ergänzte Pompeo. Shonda Rhimes, Erfinderin von "Grey's", denke übrigens genauso.

Die Serie erfreue sich immer noch absolut großer Beliebtheit, meinte Pompeo weiter. „Die Show spricht viele Leute an und die jungen Leute lieben die Show." Auch sie selbst ist immer noch überzeugt davon, dass "Grey's" die Kraft innewohnt, etwas in der Welt zu verändern. "[Die Serie] hat so viele Generationen von Personen im Gesundheitswesen inspiriert, daher denke ich, dass es für die jungen Menschen ein wirklich guter Content ist.“