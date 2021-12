Ellen Pompeo sehnt ein Ende von "Grey's Anatomy" herbei

Pompeo erklärte im Interview, dass sie sogar schon andere Mitwirkende überreden wollte, die ÄrztInnen-Serie zu beenden. "Ich fühle mich so naiv, weil ich immer wieder frage: 'Was wird die Story sein, was wollen wir erzählen?' Und alle sagen nur: 'Wen interessiert das, Ellen? Es bringt zig Millionen Dollar ein'", so der Serienstar. Wie die Schauspielerin hinzufügte, sei für sie das Geld allein kein ausreichender Grund für weitere Staffeln.

Auch die Kritiken der aktuellen Staffel sind nicht mehr berauschend, wie "Screenrant" berichtet. Vielleicht wäre ein baldiges Ende der Serie genau die richtige Entscheidung.

Die 18. Staffel von "Grey's Anatomy" läuft derzeit in den USA und startet vermutlich im Frühjahr 2022 in Österreich. Alle vorherigen Staffeln sind auf Disney+ zu sehen sowie auf Amazon als Leih-Option verfügbar. Hier geht's direkt zur Serie.

Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!