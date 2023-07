Die Verleihung der 75. Primetime Emmys wird verschoben. Mit dem Schritt war in der Szene gerechnet worden, laut "Variety" gab es nun erstmals eine offizielle Nachricht an alle Beteiligten. Der wichtigste Fernsehpreis der Welt sollte eigentlich am 18. September 2023 vergeben werden.

Grund für die Absage ist der Doppelstreik der Gewerkschaften der amerikanischen Schauspieler und Autoren. Den Mitgliedern der Berufsvertretungen sind auch Teilnahmen an Preisverleihungen untersagt. Durch den Autorenstreik könnten auch keine Texte für die Moderatoren und Präsentatoren der Emmys geschrieben werden.