Die Gewerkschaft fordert bessere Bezahlung und Regeln für die KI

Bereits seit Anfang Mai streiken in den USA die Drehbuchautoren. Vergangene Woche schlossen sich die Schauspieler an. Es ist der erste Doppelstreik dieser Art in den USA seit mehr als 60 Jahren. Es wird erwartet, dass der Betrieb in den Filmstudios auf unbestimmte Zeit lahmgelegt wird. Produktionen werden verzögert - und auch für bereits fertiggestellte Werke könnte es Einschnitte bedeuten.

Denn die Hollywoodstars sind für PR nicht mehr zu haben. Am Donnerstag verließen die "Oppenheimer"-Stars die Premierenfeier in London, nachdem der Streikstart verkündet wurde. Die "Barbie"-Premiere in Berlin am 15. Juli soll ebenfalls ohne Hauptdarsteller stattfinden.