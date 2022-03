Mehrere Exemplare der ersten Ausgabe des Harry-Potter-Bands "Der Stein der Weisen" aka. "The Philosopher's Stone" sind bei einer Auktion in Großbritannien für Tausende Pfund versteigert worden. Wie das Auktionshaus Hansons mitteilte, wechselte ein Exemplar mit deutlichen Gebrauchsspuren für 15.500 Pfund (18.633,17 Euro) den Besitzer, das zuvor in einem Second-Hand-Geschäft für 50 Pennies erstanden worden war. Ein Kind hatte es mit Zeichnungen dekoriert.