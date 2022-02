"Euphoria": Alexa Demie über Schock-Szene zwischen Maddy und Nate

Achtung, Spoiler!

"Euphoria" hört einfach nicht auf, uns Woche für Woche im besten Sinne vor den Kopf zu stoßen, zu schockieren und uns fassungslos vor dem Bildschirm zurück zu lassen – und das nicht nur aufgrund der puren Lust an der Provokation, sondern um möglichst tief in die dunkelsten Abgründe der komplexen Figuren einzutauchen.

In der sechsten Episode der zweiten Staffel (OT: "A Thousand Little Trees of Blood") geht es um die Nachwehen der überraschenden Enthüllung der Vorwoche, dass Cassie mit Nate geschlafen hat. Der ultimative Verrat an Maddy – und weil die junge Frau ohnehin mit Zurückweisung und fehlender Aufmerksamkeit schlecht umgehen kann, denkt sie prompt über Rache nach. Soll sie das Video von Jules und Nates Vater veröffentlichen?

Doch alle "Euphoria"-Fans wissen: Leg dich besser nicht mit Psychopath Nate an! Bevor Maddy ihre Rachepläne zu Ende schmieden kann, erwartet Nate sie in ihrem Schlafzimmer und bedroht seine On-/Off-Freundin mit geladener Waffe. Nicht nur das: Er spielt mit ihr grausames Russisches Roulette, das uns Zuschauerinnen vor Spannung in Schnappatmung versetzte. Eindeutig eine der intensivsten Szenen der gesamten Serie.