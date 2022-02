Ist Rue schon die ganze Zeit tot?

Denn die Theorie, die erstmals 2019 in "Euphoria"-Fankreisen die Runde machte, besagt, dass die Protagonistin eigentlich gar nicht mehr lebt, sondern schon vor der allerersten Episode als Folge ihrer Überdosierung (auf die in der Serie mehrmals Bezug genommen und die in Flashbacks gezeigt wird) gestorben ist, wie "PopBuzz" berichtet.

Whaaaaat?!