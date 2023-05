"Evil Dead Rises": So siehst du die ersten 10 Minuten gratis

Ash-Darsteller Campbell diesmal nur als Produzent

Kultfigur Bruce Campbell, der zuletzt im Serien-Ableger "Ash vs Evil Dead" in seiner Paraderolle zu sehen war, wird hier vor der Kamera nicht mehr mit von der Partie sein, ist aber zumindest als ausführender Produzent tätig geworden. Die Aufgabe, uns erneut gehörige Angst einzujagen, hat Drehbuchautor und Regisseur Lee Cronin ("The Hole in the Ground") übernommen.

In den Hauptrollen erleben wir Lily Sullivan ("Das Mädchen deiner Träume"), Alyssa Sutherland ("Der Nebel", "Vikings"), Morgan Davies ("Storm Boy") sowie Newcomerin Nell Fisher ("Northspur").

Die Vorfreude auf die neue Dämonen-Heimsuchung ist somit hoffentlich berechtigt.

"Evil Dead Rises" wird am 21. April in unseren Kinos starten.

"Evil Dead" von 1981 ist auf Amazon Prime Video verfügbar. Hier geht's direkt zum Film.

"Evil Dead" von 2013 ist ebenfalls auf Amazon Prime Video verfügbar. Hier geht's direkt zum Film.

"Tanz der Teufel 2" ist auf auch Amazon Prime Video verfügbar. Hier geht's direkt zum Film.

"Armee der Finsternis" ist auf genauso Amazon Prime Video verfügbar. Hier geht's direkt zum Film.

"Ash vs Evil Dead" ist auf Netflix verfügbar.

