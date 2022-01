"Expired"-Trailer: "Matrix"-Star Weaving im SciFi-Thriller

Weavings SciFi-Begeisterung

In "Expired" von Autor und Regisseur Ivan Sen wird der wandlungsfähige Darsteller Weaving keinen Bösewicht spielen, sondern steht auf Seite der Guten.

"Collider" gegenüber hat Weaving seine aktuelle Rollen-Wahl folgendermaßen begründet: "Mir hat die Idee einer futuristischen Love-Story gefallen. Es geht in erster Linie um die Einsamkeit in einer voll technisierten Welt: Die Menschen werden voneinander getrennt, weil sie sich nur mehr auf Maschinen verlassen. Das Wunderbare an SciFi ist die Möglichkeit, dass man unsere Gegenwart besser verstehen lernt, obwohl die Geschichte in der Zukunft spielt."

Außerdem trägt Weaving in dieser Rolle einen grauen Vollbart und wird somit zum Doppelgänger von Salman Rushdie. Vielleicht lässt sich der berühmte Schriftsteller ja davon beeindrucken und schreibt den Roman zum Film.

"Expired" soll am 18. März in ausgewählten US-Kinos starten. Wann und wo der Film in Österreich zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.