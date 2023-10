Es beginnt und endet mit Blut

Das Ende kommt sehr abrupt daher, die Veränderung, die Luke durchmacht und die Strafe, die er erfährt, gleicht einem #MeToo-Lehrstück, das gar etwas plump die Prämisse "Starke Frau, schwacher Mann" unterstreicht und der vorhergehenden komplexen Entwicklung der Beziehung nicht gerecht wird.

Doch (wie so oft bei "Fair Play") hat auch die letzte Einstellung der Blutlacke am Teppich einen doppelten Boden: Zu Beginn des Films haben Emily und Luke leidenschaftlichen Sex miteinander, trotz Emilys Regelblutung – woraufhin Lukes Gesicht und Emilys Kleid mit Menstruationsblut beschmiert ist. Die Beziehung zwischen den beiden beginnt und endet also mit Blut, was beinahe etwas religiöses oder Sektenritual-haftes hat. Blut, der Saft des Lebens, verbindet, Blut trennt. Philosophisch, eigentlich.