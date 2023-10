Wie endet "Reptile"?

Tom will sich mit allen Polizist:innen treffen, die an der Verschwörung beteiligt sind. Als Unterstützung nimmt er Chief Marty Graeber (Mike Pniewski) mit. Dabei erwartet Tom eine große Überraschung: Allen verrät ihm, dass Marty auch Teil der Verschwörung ist – und so beginnt der Kugelhagel: Allen wird von Wally in den Kopf geschossen. Tom revanchiert sich, indem er Marty erschießt. Kurz darauf richten Tom und Wally ihre Waffen aufeinander und eröffnen das Feuer. Dabei wird Wally so schwer verwundet, dass er seine Beine nicht mehr spürt, während Tom nur eine Fleischwunde an der Hand erleidet.

Schließlich ruft Tom den Notruf, um Wally vor Gericht zu bringen. Im Abspann sehen wir, dass ihm das auch gelingt: Will wird vom FBI verhaftet und Judy hilft Tom bei der Heilung seiner Hand.