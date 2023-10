"Fair Play" erinnert dann aber doch (Gott sei Dank!) weniger an die genannten Erotikfilmchen, sondern vielmehr an die in den 1990ern so populären Hochglanz-Erotikthriller wie "Enthüllung" oder auch "Eine verhängnisvolle Affäre". Wobei: Sex gab's damals tatsächlich mehr, denn viel nackte Haut bekommt man bim neuen Netflix-Film nicht zu sehen. Die Sexszenen sind rar gesät, muten (nicht alle!) eher harmlos an und wirken, obwohl sie dramaturgisch perfekten Sinn machen, ein bisserl wie ein erzwungener Fremdkörper.

Vielmehr ist "Fair Play" ein Charakterdrama. Aber auch ein psychologischer Beziehungsthriller. Ein Finanzdrama auch. Und dann doch irgendwie auch Soft-Soft-Soft-Porno. Der Film ist alles davon, aber gleichzeitig auch nichts davon. Er ist auf- und unaufgeregt zugleich, changiert zwischen Prickeln, unheilvoller Aura und Langeweile. So ganz weiß "Fair Play" einfach nicht, wo er hin will, fasziniert aber doch. Es ist also kompliziert. Aber ist es das nicht immer, wenn es um Lust, Macht und krankhaften Ehrgeiz geht?