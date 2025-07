"Fantastic Four: First Steps": Ende mit Post-Credit-Szene erklärt

Alles neu im MCU: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach treten als Mister Fantastic, The Invisible Girl, The Human Torch und The Thing derzeit in unseren Kinos auf, denn "The Fantastic Four" sind mit "First Steps" in neuer Gestalt zurückgekehrt und bereichern das MCU. Wir bekommen eine ungewöhnliche Zeitreise in einer futuristische Welt im Retro-Look der 60er-Jahre geboten, doch die Handlung spielt auf einer alternativen Erde, da wir uns im Multiversum befinden.

Es geht tatsächlich ums Ganze, da ein beinahe allmächtiges Wesen namens Galactus diese Erde zu verschlingen droht. Zum Glück können die Vier diese Gefahr abwenden. Doch was passiert danach? Dass die Fantastic Four ins Marvel Cinematic Universe zurückkehren werden, ist klar. Welche kommenden Herausforderungen sie erwarten, deuten zwei Bonusszenen im Abspann an. Daher wollen wir euch dieses Ende mit der Mid- und Post-Credit Szene nun erklären.