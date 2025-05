Die wilde MCU-Gruppe von Antiheldinnen und -helden rund um Florence Pugh als Yelena Belova tobt derzeit über die Kinoleinwände und erfüllt eine Mission, bei der es für New York zeitweise sehr dunkel aussieht. Zuletzt erleben wir in "Thunderbolts*" auch noch eine große Überraschung, als sich die Bedeutung des Titel-Sternchens enthüllt. Doch uns interessiert in diesem Artikel eine andere Frage: Was erwartet uns nach dem Abspann? Wir wollen euch erklären , was es mit der Post-Credit-Szene aus sich hat. Dass es dabei nicht ohne gröber Spoiler abgeht, sollte natürlich klar sein.

Zunächst gibt es aber noch eine kleine Mid-Credit-Szene in typischer Red-Guardian-Manier mit David Harbour . Der Typ taucht inkognito in einem Supermarkt auf und will einer Kundin "New Avengers"-Frühstücksflocken aufschwatzen. Außerdem hofft er, dass sie ihn auch erkennt. Er hat aber in keiner Weise Erfolg mit seinen Bemühungen: Die Frau tritt verstört den Rückzug an und legt die Packung bei der ersten Gelegenheit wieder beiseite.

Besonders lange Post-Credit-Szene

Selten zuvor hat sich das lange Abwarten bis zum Abspannende derartig ausgezahlt, denn wir bekommen eine extralarge Bonus-Szene geboten. 14 Monate sind seit den im Film gezeigten Ereignissen vergangen, die New Avengers haben sich in ihrem New Yorker Hauptquartier eingerichtet, klagen aber über mangelnde Akzeptanz – vor allem, dass der neue Captain America Sam Wilson nichts von dieser Truppe hält, macht ihnen zu schaffen. Außerdem gibt es Gerüchte, dass sich eine Krise von intergalaktischen Maßstäben abzeichnet, wie Yelena erzählt. Red Guardian sorgt zwischendurch für etwas heitere Auflockerung, als er in einem knallbunten neuen Outfit eintritt, auf dem er den Namen der Gruppe in New AvengerZ umgeändert hat.

Da empfangen sie ein Signal aus dem Weltall und auf dem Monitor erscheint das Bild eines Flugobjekt - zunächst wissen wir damit nichts anzufangen, doch als die Oberfläche des schnittigen Modells näher sichtbar wird, sehen wir das Logo der Fantastic Four. Somit wird also eine Verbindung zum nächsten MCU-Film hergestellt, der im Sommer 2025 in unsere Kinos kommt. Da bekannt ist, dass die Handlung von "The Fantastic Four: First Steps" eigentlich in einer Welt der 60er Jahren spielt, treten die vier Helden dann vermutlich eine Zeitreise an. Immerhin müssen sie sich mit dem mächtigen Galaktus herumschlagen, der ein ganzes Universum als Appetithäppchen zu sich nehmen kann. Da wäre es nicht weiter verwunderlich, wenn die Zeiten durcheinandergeraten. Und 2026 werden die New Avengers dann wohl in "Avengers 5: Doomsday" gemeinsam mit einer anderen "offiziellen" - von Captain America zusammentrommelten - Avengers-Gruppe, gegen Victor von Doom antreten.

"Thunderbolts*" ist derzeit in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten!