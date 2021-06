Die 12 besten Serien, die auf Filmen basieren

Fargo (seit 2014)

Serien-Autor Noah Hawley trifft den lakonisch-subtilen Tonfall der Coen-Brothers erstaunlich sicher, die Serie steht dem Kult-Film aus dem Jahre 1996 um nichts nach.

Intelligenten sowie pechschwarzen Humor als auch tiefgründig-schräge Charakterstudien gibt es da und dort! In der Netflix-Serie wird zwar eine andere Story als im Film erzählt, sie weist allerdings einige Parallelen zum Original auf. In der ersten Staffel gibt Martin Freeman spielfreudig einen hinreißenden Loser – und Billy Bob Thornton als in der Provinz Gestrandetem dabei zuzugucken, wie er freundlich lächelnd so manches Blutbad anstiftet, ist ein großes Binge-Vergnügen.

Damit für genügend Abwechslung gesorgt ist, ist "Fargo" als Anthologie-Serie angelegt: Jede Staffel spielt in einem anderen Jahr und an einem anderen Schauplatz, auch die Schauspieler*innen sind andere: Unter anderem geben sich Kirsten Dunst in Staffel Zwei und Ewan McGregor in Staffel Drei die Ehre.

