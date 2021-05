The Sinner (seit 2017)

Polizist Harry Ambrose, selbst am Leben knabbernd, taucht in "The Sinner" tief in die psychischen Abgründe von "Sündigern" ein – und oftmals ist nichts so, wie es auf den ersten Blick erscheint: In der ersten Staffel steht die junge Mutter Cora (Jessica Biel) im Mittelpunkt, die scheinbar ohne Grund mitten am Tag auf eine Frau einsticht. Season Zwei beschäftigt sich mit einem 13-jährigen Jungen, der seine Eltern vergiftet hat – und Matt Bomer in Staffel Drei gibt einen Geschichtslehrer, den dunkle Geheimnisse mit einem alten Freund verbinden. Ambrose ist jene Art von Ermittler, der nicht aufgibt, bis wirklich jedes grausame Detail an die Oberfläche kommt ...

"The Sinner" verbindet düstere Krimi-Spannung mit tiefgreifenden Charakterstudien. Die permanent unterschwellige Gefahr und die zermürbende Aura der Unwissenheit fesseln und wirken auch auf uns Zuseher*innen beunruhigend. Ein Psychothriller in Serienform, komplex, düster und subversiv.

Anthologie-Highlight: Staffel Eins, in der die Grenze zwischen Täter*in und Opfer verschwimmt und Jessica Biel als labile junge Frau durch die Bank überzeugt.

