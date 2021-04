6 Stars, die ihre Filme bereuen

Katherine Heigl - "Beim ersten Mal"

Durch den Erfolg von "Grey’s Anatomy" erhielt Katherine Heigl immer mehr Angebote für Kinorollen und war 2007 in der Komödie "Beim ersten Mal" neben Seth Rogan zu sehen. Auch wenn der Film ein Erfolg an den Kinokassen war, hielt sich die Begeisterung von Heigl in Grenzen.

"Der Film zeigt Frauen als humorlos und verklemmt, während Männer als liebenswürdig und lustig dargestellt werden. Es war übertrieben und ich hatte an manchen Tagen Schwierigkeiten damit. Ich spiele eine Bitch. Wieso ist sie so eine Spaßverderberin? Wieso werden Frauen so dargestellt?", sagte sie in einem Interview mit "Vanity Fair".