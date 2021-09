"Ohne Limit" erzählt die Geschichte eines Mannes, der in fast allen Lebensbereichen scheitert und dann eine Superdroge entdeckt, die ihm hilft, die Person zu werden, die er schon immer sein wollte.

Am Ende wird er reich, erfolgreich und kommt mit jener Frau zusammen, die ihn zu Beginn abgelehnt hat. Laut diesem Film wären also alle unsere Probleme gelöst, wenn wir drogenabhängig werden, unsere gesamte Freizeit in der Arbeit verbringen, um dann jenen Menschen zu imponieren, die vorher nichts mit uns zu tun haben wollten. Nicht sehr clever.

