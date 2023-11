Das Wiener Konzerthaus hat in den nächsten Monaten gleich zwei Termine für Filmfans im Gepäck. Denn mit "The Sound of James Bond" soll 007 in all seinen Facetten als Ohrenschmaus daherkommen und nicht nur mit der bekannten Titelmelodie für Gänsehaut sorgen. "The Sound of Hans Zimmer and John Williams" lässt im April dann das Herz wahrer Filmmusik-Kenner:innen höher schlagen.

Hier alle Infos im Detail!