Nach nicht mal einem Jahr und nur 32 Folgen ist Schluss für Stefan Raab (58). Am 11. Juni 2025 läuft bei RTL die letzte Episode von "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" (auch bei RTL+). Zum Abschied rührt der Moderator die Werbetrommel für eine Show seines Arbeitgebers. Das Finale von "Du gewinnst hier nicht die Million" ist ein "Bachelor"-Special. Am 18. Juni startet schließlich die neue Staffel der Datingshow bei RTL. Damit wird sie Raab am Mittwochabend ablösen.

Kein endgültiger Abschied von Raab Stefan Raab lässt sich bei seinem Eröffnungsmonolog nichts anmerken. Stattdessen gibt es Witze über Harald Glööckler (60). Nur einmal spricht er nebenbei von seiner finalen Sendung. Meint dabei aber nur die Sommerpause und keinen endgültigen Abschied. Im Studio empfängt Raab die neuen "Bachelors" Felix Stein (32) und Martin Braun (35). Die beiden Junggesellen werfen mit dem Moderator einen Blick auf die 26 Kandidatinnen, die um ihre Gunst buhlen. Außerdem schauen sie auf lustige und skurrile Momente der vergangenen "Bachelor"-Staffeln zurück. Das "Bachelor"-Special ist nicht die erste Sonderausgabe von "Du gewinnst hier nicht die Million", die für eine RTL-Show wirbt. So lief am 30. April der "Tanz in den Mai" mit Gästen aus "Let's Dance". Überhaupt gab es zuletzt für Raab fast nur noch Sondersendungen, so zum Eurovision Song Contest oder zur Papstwahl.

"Im September geht's hier weiter" Zum Spielteil kommt immerhin, passend zum großen Finale, Elton (54) auf die Bühne. Stefan Raabs ewiger Schützling fungiert als Spielleiter. Zum Abschluss rettet der Gastgeber die Geldsumme gegen den 30-jährigen Herausforderer. Am Ende verabschiedet sich Stefan Raab in die "Sommerpause". "Im September geht's hier weiter", sagt er, als ob nichts gewesen wäre. Zuvor kommt aber noch eine Ausgabe von "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" mit Michael Bully Herbig (57). Die Live-Show steigt am 23. August um 20:15 Uhr. Es wird ebenfalls ein Special, und zwar "Die Show des Manitu". Man kann davon ausgehen, dass damit "Das Kanu des Manitu" beworben wird. Herbigs Fortsetzung seines Kinohits "Der Schuh des Manitu" startet am 14. August 2025.

TV-Comeback nach zehn Jahren 2024 meldete sich Stefan Raab mit einem der spektakulärsten TV-Comebacks aller Zeiten zurück. Fast zehn Jahre nach seinem Abschied vom Rampenlicht überraschte der Entertainer mit einer unerwarteten Ankündigung. Der frühere "TV total"-Moderator, der zuletzt vor allem als Produzent im Hintergrund tätig war, kehrte für einen dritten Boxkampf gegen Ex-Weltmeisterin Regina Halmich (48) in den Ring zurück. Dass er nach den Niederlagen 2001 und 2007 auch dieses Duell verlor, rückte angesichts seines Comebacks fast in den Hintergrund. Mit dem Kampf läutete er seine Rückkehr vor die TV-Kamera ein. Noch am Abend kündigte er "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" an - die Show war ab dem 18. September erstmals bei RTL+ verfügbar. Ab Februar 2025 lief sie auch im linearen Fernsehen. Raab pries die Sendung als "erste Entertainment-Quiz-Competition-Hybrid-Show der Welt" an. Für viele Kritiker war sie aber nur ein lauer Aufguss seiner alten Erfolgsformate "TV total" und "Schlag den Raab". Der Fünf-Jahresvertrag mit RTL umfasst weitere Produktionen wie "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli", das erstmals am 21. Dezember ausgestrahlt wurde. Zudem suchte Raab im ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" den deutschen Beitrag für den Eurovision Song Contest in Basel.

Wie geht es für Stefan Raab weiter? Im Mai verkündete RTL schließlich das Aus für "Du gewinnst hier nicht die Million". "Die jetzige Form - ein Mix aus Quiz, Gameshow, Stand-up und Comedy - überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend", sagte Inga Leschek, Chief Content Officer bei RTL Deutschland, zu DWDL.de. Nach der Sommerpause soll Stefan Raab aber mit einer neuen Show zurückkehren. Gemeinsam mit dem Entertainer arbeitet RTL an einem Format. Details dazu gibt es noch nicht. Comedy und Gameshow sollen aber auf jeden Fall getrennt werden.