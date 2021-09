"Finch"-Trailer: Hanks mit Roboter und Hund auf Apple+

Ungleiches Trio

Das ungleiche Trio versucht die Berge zu überqueren, um einem schrecklichen Sturm zu entkommen, muss zugleich mit der immer stärker ansteigenden Hitze fertig werden und etliche andere Schwierigkeiten überwinden. Dabei scheint der Film den richtigen Tonfall zwischen witzigen und dramatischen Momenten zu finden.

Regisseur Miguel Sapochnik ist durch seine Arbeit an mehreren "Game of Thrones"-Folgen bekannt geworden. Im legendären Regisseur Robert Zemeckis ("Zurück in die Zukunft", "Forrest Gump", "Cast Away") wurde auch ein berühmter Produzent gefunden.

Eigentlich war "Finch" für einen Kino-Start vorgesehen, doch dann hat Apple im Frühsommer die Rechte von Universal Pictures erworben. Ein ganz ähnlicher Fall ereignete sich im Vorjahr mit dem Hanks-Drama "Greyhound".

"Finch" startet nun weltweit am 5. November auf Apple+.