Der alternde Rockstar John Allman (Harry Connick Jr.) hat sich nach einem gefloppten Album aus Amerika abgesetzt und an der Küste Zyperns ein einsam gelegenes Haus gekauft. Dort will er sich einbunkern und in Selbstmitleid schwelgen. Doch als dann vor seinen Augen jemand in den Tod springt, wird er vom örtlichen Polizeichef über den Hintergrund des Wohnortes aufgeklart: Diese Klippe wird seit jeher von Selbstmördern bevorzugt. Fortan startet John ein Langzeitprojekt und will einen Zaun vor dem Haus errichten, um den Zugang zum Abgrund zu erschweren. Außerdem gelingt es ihm, ein Mädchen vom Sprung abzuhalten. Die Schwangere stellt sich als Tochter des Polizeichefs heraus und bekommt bereits am nächsten Tag ihr Kind.

Johns bekannter Name hat sich im Ort bereits herumgesprochen und er sitzt eines Abends im Wirtshaus einer Frau gegenüber, die er gut zu kennen scheint. Nun wird auch klar, weshalb John gerade Zypern als Rückzugsort gewählt hat: Noch vor Beginn seiner Weltkarriere hatte er sich dort in Sia (Agni Scott) verliebt, aber sie ist damals auf sein Angebot, ihn nach Amerika zu begleiten, nicht eingegangen. Die folgende Nacht verbringen sie wieder miteinander, doch dann tritt die Ärztin erneut den Rückzug an.

John trifft eine folgenschwere Entscheidung

Melina versöhnt sich bald wieder mit ihrer Mutter und will dem neugefundenen Vater ebenfalls eine zweite Chance bei Sia verschaffen. Sie studiert mit ihm ein griechisches Liebeslied ein, das er nachts auf der Straße in Begleitung einer ganzen Band und etlicher Passanten singt. Fast hätte er Erfolg damit, doch dann traut sich die zögerliche Sia doch nicht zu ihm nach draußen. John scheint abreisen zu wollen, aber dann überlegt er es sich in letzter Sekunde anders und trifft eine folgenschwere Entscheidung: Er überlässt Melina die Rechte an dem neuen Song und schickt sie nach Amerika. Er und Sia haben endlich zueinander gefunden und bleiben auf Zypern.

Am Ende ist ein Jahr vergangen, wie man an der Geburtstagskerze auf der Torte für jenes Kind erkennt, das die Tochter des Polizeichefs zur Welt gebracht hat. Vor Johns Haus sitzen alle Freunde beisammen und man erkennt, dass bei der Klippe eine Tafel angebracht wurde, auf der alle Lebensmüden per Pfeil an John verwiesen werden, um darüber zu reden, was sie bedrückt. Somit hat er einen zunächst nicht ernst gemeinten Vorschlag umgesetzt, den er einst dem Polizeichef gegenüber geäußert hat. Melina ist hingegen gerade in New York, nimmt im Tonstudio Johns Song auf und wird von seinem früheren Agenten als kommender Star gehandelt.

Da John im Film auch öfter singt, ist es nur folgerichtig, wenn sein Darsteller im realen Leben etwas von Musik versteht: Harry Connick Jr. Ist erfolgreicher Musiker, der einst den Soundtrack für Rob Reiners legendärer RomCom "Harry und Sally" beigesteuert hat.