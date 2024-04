Sie gehören beide nicht nur zu den erfolgreichsten, sondern auch sexiesten Stars Hollywoods: Scarlett Johansson verdreht uns seit "Lost in Translation" den Kopf und ist das Avengers-Mitglied mit der größten Erotik. Channing Tatum wiederum scheute sich nicht, seinen muskelbepackten Körper in "Step Up" oder "Magic Mike" auf der großen Leinwand zu präsentieren, weshalb seither das Etikett "Sexsymbol" an ihm klebt.

Nun, zum allerersten Mal, stehen Johansson und Tatum gemeinsam vor der Kamera – und das in einem Genre, das seit "Wo die Lüge hinfällt" im Kino ein Revival erlebt: In der RomCom "To the Moon" setzen sich beide mit der historischen Mondlandung auseinander – und mit dem jeweiligen Gegenüber ...

Hier ist der Trailer: