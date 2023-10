Besetzung von "Wo die Lüge hinfällt"

Sydney Sweeney hat biereits in mehrfach ausgezeichneten Serien wie "The Handmaid's Tale", "Sharp Objects" und "Everything Sucks" mitgespielt, bevor sie durch "Euphoria" weltweite Bekanntheit erlangte. Vor allem bei der Gen Z ist sie ein großer Star, weshalb "Anyone but You" gerade ein jüngeres Publikum ansprechen dürfte. Durch "The White Lotus" ist sie mittlerweile einem noch größerem Publikum ein Begriff. Glen Powell kennt man aufgrund seiner Auftritte in "Top Gun: Maverick" und "Hidden Figures".

Der Regisseur Will Gluck machte sich bereits mit Filmen wie "Freunde mit gewissen Vorzügen" und "Einfach zu haben" einen Namen im RomCom-Genre. Das Drehbuch stammt von Ilana Wolpert, die zuvor für die Serie "High School Musical: The Musical: The Series" gearbeitet hat.