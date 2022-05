"First Kill": Trailer zur queeren Vampir-Serie auf Netflix

Vampire als mysteriös-erotischer Schrecken der Nacht sind aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Ob im Roman, im Musical oder natürlich im Kino und in Serien: Der Vampir ist puristisches Entertainment und psychoanalytische Mehrzweckwaffe gleichermaßen. Dabei tritt er in den unterschiedlichsten Facetten und Formen auf.

Die Faszination, die vom Vampir ausgeht, ist leicht zu erklären: Er (oder sie) verkörpert tief vergrabene Wünsche und Träume, tut das, was wir uns nicht erlauben. Tabuisierte Konflikte, zum Beispiel mit der eigenen Sexualität, bekommen mit dem Vampir ein schaurig-schönes Gesicht. Nicht überraschend also, dass die Vampir-Figur seit jeher als Metapher für Homosexualität in Geschichten dient. Als personifiziertes Sittenbild unserer versteckten Sehnsüchte ist der Vampir so zeitlos wie die Unsterblichkeit selbst.