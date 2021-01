F****ng Top 5: Welche Filmstars gebrauchen die meisten Kraftausdrücke?

Da hat aber jemand genau nachgezählt, welche verbalen Entgleisungen sich Stars in ihren Rollen laut Drehbuch leisten mussten. In der gerade auf Netflix laufenden Mini-Serie "History of Swear Words" geht ein verdammt neugieriger Nicolas Cage solchen Fragen auf den Grund und will in der "Fuck"-Episode herausfinden, welcher Schauspieler diesen beliebten englischsprachigen Kraftausdruck am häufigsten in den Mund genommen hat.

Als Grundlage für diese Studie dürfte dieser Artikel gedient haben, der über ein halbes Jahr alt ist. Da aber in den seither vergangenen Monaten die Filmstarts eher spärlich gesät waren, wird am Ergebnis nicht viel zu korrigieren sein – obwohl man ja gerade in Corona-Zeiten ziemlich viel zu fluchen hätte.