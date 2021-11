Gemeinschafts-Projekt

Abgesehen von den Foo Fighters wirken in "Studio 666" auch Jenny Ortega ("Iron Man 3"), Jeff Garlin ("ParaNorman"), Will Forte ("MacGruber"), Leslie Grossmann ("American Horror Story") und Whitney Cummings ("The Ridiculous 6") mit.

Dave Grohl, der bereits bei etlichen Foo-Fighter-Videos Regie geführt hat, schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Rebecca Hughes und Jeff Buhler, von dem zum Beispiel das Skript für die neue Kino-Version des King-Horrors "Friedhof der Kuscheltiere" stammt. Die Regie übernahm mit BJ McDonnell ein hauptberuflicher Kameramann, der sich allerdings auch schon 2013 durch die Inszenierung von "Hatchet III" im Horror-Genre versucht hat.