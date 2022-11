Scott weint, weil er einmal nicht der Beste war

Scott, Partner der "Teenager werden Mütter"-Teilnehmerin Kerstin, versagte böse in einer Challenge. Anstatt dies mit Fassung zu tragen, entschied er sich dazu, in der Küche in Teile zu zerspringen: "Kerstin, du weißt nicht wie es ist, wenn man einmal was nicht kann." Der gelernte Bäcker konnte in Folge aber von anderen Alpha-Männern im Haus getröstet werden. Schnell war alles wieder gut.