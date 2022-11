"Promi Big Brother 2022": Diese Stars sind dabei

Sam Dylan bis Tanja Tischewitsch: Die neuen Kandidaten

Die Influencerin Walentina Doronina (22) sammelte mit den Dating-Shows "Ex on the Beach" und "Are You The One?" Reality-TV-Erfahrung. Diana Schell (52) stand bisher für den Homeshopping-Sender HSE vor der Kamera. Zuletzt sorgte sie für Aufsehen, als sie sich mit 51 Jahren für den "Playboy" auszog.

Die neue Staffel "Promi Big Brother" läuft vom 18. November bis 7. Dezember in Sat.1 und Joyn - die Fans bekommen täglich einen Einblick in den TV-Container. Marlene Lufen (51) und Jochen Schropp (43) werden wieder durch die Sendung führen. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken am Ende 100.000 Euro