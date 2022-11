Was wird in "Die Bambis" zu sehen sein?

Worum es in der Doku-Soap geht, ist eigentlich klar: Ganz nach dem Vorbild "Keeping Up With The Kardashians" (oder, um eher am Boden zu bleiben: "Die Lugners" oder "Die Geissens") gewährt das Ehepaar Einblick in seinen Alltag, auch die vier Kinder werden Teil der Sendung sein. Vom gemeinsamen Urlaub bis zum Kindergeburtstag soll alles dabei sein – und sicher auch auf die einen oder anderen Streitigkeiten sowie diverse Fettnäpfchen werden wir uns gefasst machen müssen ... Wir meinen natürlich: werden wir uns freuen dürfen. Freuen!

"Die Bambis" wird Anfang 2023 auf ATV zu sehen sein.