"Frank & Penelope"-Trailer: In der Gewalt der Wüsten-Sekte

Spielfilm-Debüt mit vielen Unbekannten

"Frank & Penelope" ist der erste Kinofilm des Schauspielers Sean Patrick Flanery, den man vor allem als jugendlichen Indy aus der Serie "Die Abenteuer des jungen Indiana Jones" kennt. Auch nach diesem Auftakt in den 90er-Jahren war er in etlichen weiteren Rollen zu sehen, unter anderem in "Der blutige Pfad Gottes", "Suicide Kings" oder zuletzt als Gunpowder in der Amazon-Serie "The Boys".

Für seine Regie-Arbeit hat er in den Hauptrollen die unbekannten Billy Budinich und Caylee Cowan gecastet, deren Auftritte sich bisher auf Low-Budget-Produktionen oder Indie-Kurzfilme beschränkten. In den Nebenrollen wurden mit Kevin Dillon ("Entourage"), Donna D'Errico ("Baywatch") und Johnathon Schaech ("5 Days Of War") immerhin ein paar etwas klingendere Namen gewählt. Ob diese Besetzung tatsächlich hinreicht, um ein echtes Horror- und Thriller-Feeling aufkommen zu lassen, muss sich erst erweisen. Der Trailer hat uns jedenfalls nicht sehr überzeugt.

"Frank & Penelope" läuft am 9. Juni in den US-Kinos an. Wann und wo das Werk bei uns verfügbar sein wird, ist noch ungewiss.