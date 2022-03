"The Aviary"-Trailer: Wüsten-Horror über Satans-Kult

Chris Messina in teuflischer Rolle

"The Aviary"- erscheint als vielversprechender Survival-Film, der als Horror-Thriller über die Auswirkungen von Gehirnwäsche daherkommt.

Als satanischer Kult-Führer wird Chris Messina ("Birds of Prey", "Argo", "The Sinner") zweifellos nicht nur bei seinen Opfern bleibende Eindrücke hinterlassen. Da es sich bei ihm möglicherweise um den Teufel höchstpersönlich handelt, erweist sich die Rollen-Wahl als sehr passend, da Messina bereits 2010 in "Devil" die Hauptrolle übernommen hatte.

Als verzweifelte Frauen sind Malin Akerman ("Watchmen", "Rock of Ages") und Lorenza Izzo ("Knock Knock", "Once Upon A Time In Hollywood") zu sehen.

In den USA kommt "The Aviary" ab 29. April in die Kinos und wird auch als VoD verfügbar sein. Wann der Film bei uns anläuft oder welcher Streaming-Anbieter sich die Rechte daran sichert, ist noch nicht bekannt.