Mehr Metapher als wahre Geschichte

Um euch gleich zu beruhigen: Nein, "Fresh" basiert nicht auf einem konkreten wahren Verbrechen. Jedoch ist durchaus bekannt, dass es Menschen gibt, die sich kannibalistisch ernähren – und dass es sogar Restaurants gibt, die Menschenfleisch als Delikatesse auf ihrer Speisekarte anbieten. Auch Menschenhandel an sich ist leider allzu real und sorgt immer wieder für schockierende News in den Nachrichten.

In einem Interview mit "The Hollywood Reporter" erzählte Drehbuchautorin Lauryn Kahn davon, dass sie den Film vielmehr dazu nutzen wollte, um metaphorisch über die Gefahren, die sich Frauen täglich in der Dating-Welt ausgesetzt sehen, zu erzählen. Zudem sei Kannibalismus die perfekte Metapher für die weibliche Objektivierung, so Kahn weiter.



