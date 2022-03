"Pam & Tommy"-Star Sebastian Stan litt unter Körperdysmorphie

Rolle hat körperliche Wahrnehmungsstörung verstärkt

"Ich versuchte abzunehmen und ich hatte immer noch das Gefühl, nicht genug abgenommen zu haben“, so Stan. Die Personen in seinem Umfeld hätten ihn bereits für verrückt erklärt, gibt er zu, und waren der Überzeugung, er leide an einer körperdysmorphen Störung. Dazu Stan: "Das tat ich sowieso immer schon." Die Verwandlung in Tommy Lee scheint also zur Körperdysmorphie des Schauspielers beigetragen zu haben.

Unter Körperdysmorphie versteht man eine Wahrnehmungsstörung in Bezug auf den eigenen Körper. Betroffene sind überzeugt davon, ein bestimmter Teil ihres Körpers sei besonders hässlich oder gar entstellt beziehungsweise defekt. Ihre Gedanken kreisen permanent darum und sie schämen sich so sehr, dass der Leidensdruck oftmals zu einer Beeinträchtigung des Berufs- und Privatlebens führen kann. Eine Abnahme der sozialen Kontakte ist bei Körperdysmorphie-Betroffenen nicht selten.

Stan allerdings geht nicht viel weiter auf das Thema ein, sagt zum Beispiel nur: "Jeder, der zu einem gewissen Grad einen gesunden Körper hat, hat Körperdysmorphien." Diese Aussage muss jedoch sehr kritisch betrachtet werden.