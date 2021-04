"Der Fuchs": Goigingers neuer Film nach "Die beste aller Welten"

Besetzung und Dreh

In der Rolle des Franz Streitberger ist Simon Morzé zu sehen, den wir alle spätestens seit einer Hauptrolle in der Literaturverfilmung "Der Trafikant" an der Seite von Bruno Ganz kennen.

In weiteren Rollen erleben wir zum Beispiel Karl Markovics, Karola Niederhuber, Marko Kerezovic, Joseph Stoisits und Cornelius Obonya.

Gedreht wird an 30 Tagen ab Drehbeginn am 21. April bis Mitte Juni in Nordrhein-Westfahlen, auf der Insel Amrum, in Niederösterreich und im Pinzgau.

Der Film wird in Österreich von Lotus Film, 2010 Entertainment und Film AG, auf deutscher Seite von Geißendörfer Pictures und Giganten Film produziert.

Ein Kinostart für "Der Fuchs" soll 2022 stattfinden.