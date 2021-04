"Unter der Haut der Stadt": Schräge Love-Story im Wiener U-Bahn-Netz

Kürzlich ist in Wien die erste Klappe für den österreichischen Kino-Film "Unter der Haut" – mit dem internationalen Titel "Sub Surface Love" – gefallen. Darin wird eine ungewöhnliche Liebesgeschichte erzählt.

Story

An seinem zehnten Geburtstag beschließt Alexander, sich niemals zu verlieben. Als er Jahre später zum ersten Mal Caro begegnet, stürzt ihn seine Entscheidung in eine bittersüße Welt, in der er viermal erschossen wird und einmal den Winter in den Sommer holt.