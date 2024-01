"Funny Woman": Staffel 2 der Nick Hornby-Serie ist fix!

Auch wenn die Sky-Serie zugegeben meilenweit von der humorigen Genialität, dem rasanten Wortwitz und dem zeitgenössischen Abbild der Gesellschaft in "The Marvelous Mrs. Maisel" entfernt ist, erinnert "Funny Woman" dann doch an die Erfolgsserie auf Prime Video: Feminismus in den Sixties steht im Fokus, wenn eine britische Schönheitskönigin als TV-Comedian durchstarten möchte und dabei gegen allerlei Vorurteile ankämpfen muss.

"Funny Woman" mit Gemma Arterton in der Hauptrolle basiert auf dem Roman "Funny Girl" von Nick Hornby. Die Romanvorlage bringt uns die Figuren zwar näher als die Serienadpation, aber gute Nachrichten für Fans gibt es dennoch: Sky hat eine zweite Staffel in Auftrag gegeben!