Wann werden die Folgen ausgestrahlt?

Episode 1: "God U" am 29. September

Episode 2: "First Day" am 29. September

Episode 3: "'thinkbrink" am 29. September

Episode 4: "The whole truth" am 6. Oktober

Episode 5: "Welcome to the Monster Club" am 13. Oktober

Episode 6: "Jumanji" am 20. Oktober

Episode 7: "Sick" am 27. Oktober

Episode 8 (das Finale): "The Guardians of Godolkin" am 3. November



"The Boys: Gen V" ist auf Prime Video zu sehen. Hier geht's zur ersten Folge!

Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!