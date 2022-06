"Gentleman Jack": Staffel 2 der queeren Sky-Historien-Serie kommt

Lesbisches Paar im viktorianischen England

Halifax, England, 1834: Als Gutsbesitzerin Anne Lister (Suranne Jones) und ihre Frau, die reiche Erbin Ann Walker (Sophie Rundle), zusammenziehen und ihre Ländereien zusammenlegen wollen, sind alle Augen auf das lesbische Paar gerichtet. Vor allem Anns Familie und Listers KonkurrentInnen beäugen die Verbindung misstrauisch.

Erst recht, weil die charakterstarke und ambitionierte Lister ihr Imperium ausbauen will und ihren Blick auf unterschiedliche Ziele wie den Bau eines Bahnhofs in Halifax sowie auf die Ausbeute der reichen Kohlevorkommen richtet. Dabei tritt sie als knallharte Geschäftsfrau auf, was nicht der einzige Grund ist, weshalb sie die High Society vor den Kopf stößt.