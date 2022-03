"Heartstopper"-Trailer: Queere Romantikserie auf Netflix

"Èlite" ,"Sex Education", "To all the Boys I've Loved before" und viele, viele mehr: Netflix hat schon vor langer Zeit entdeckt, dass das Genre der Teen-Serien und -Filme unendlich (ergiebig) ist und sich in den letzten Jahren zum "the streaming-place to be" gemausert, wenn es um unkonventionelle, außergewöhnliche, mutige, hochromantische – und ja, auch kitschige Teen-Storys geht.

Weil aber keine Zeit so spannend ist wie das Erwachsenwerden, liefert der Streaming-Gigant im April eine weitere vielversprechende Serie rund um junge Erwachsene und verrückt spielende Hormone nach.

"Heartstopper" heißt sie – und hier ist der Trailer: