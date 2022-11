Worum geht's in "George & Tammy"?

Mit der Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye") und dem Oscar-Nominierten Michael Shannon ("Bullet Train") in den Hauptrollen erzählt "George & Tammy" die Geschichte des Country-Musik-Powerpaars Tammy Wynette und George Jones, deren komplizierte, aber dauerhafte Beziehung, die einige der kultigsten Musikstücke aller Zeiten inspirierte.

Wynette gilt als "First Lady of Country Music" und ihr erfolgreichster Song "Stand by Your Man" ist bis heute eine der bekanntesten und meistverkauften Country-Singles einer weiblichen Künstlerin. George Jones ist bekannt für seine einmalige Stimme und sein Song "He Stopped Loving Her Today" gilt immer noch als der größte Country-Song aller Zeiten. Mit mehr als 30 Nummer-eins-Country-Songs, darunter die Duette "We're Gonna Hold On", "Golden Ring" und "Near You", bleibt das Vermächtnis von George und Tammy, sowohl musikalisch als auch romantisch, eine der größten Liebesgeschichten aller Zeiten.