Heidi Klum hat bei der großen Final-Show in Köln zwei neue Models zu "Germany's next Topmodel" gekürt.

20 Jahre "Germany's next Topmodel" haben mit den zwei neuen Gewinner-Models Daniela und Moritz ihren krönenden Abschluss gefunden. Mit einer fulminanten Show hat Heidi Klum (52) den Start in ein neues Jahrzehnt ihrer Model-Casting-Show auf ProSieben eingeläutet. Am Donnerstag (19. Juni) feierte die ganze "GNTM"-Familie der letzten 20 Jahre sowie zahlreiche Star-Gäste in Köln eine bunte Jubiläumparty.

Diese Models schafften es ins Finale Doch wie immer konnte nur eine und nur einer "Germany's next Topmodel 2025" werden: Um den Sieg kämpften bei den Frauen Magdalena (21) aus Wien, Daniela (20) aus Osterfildern, Zoe (19) aus Pulheim sowie bei den Männern Jannik (22) aus Bad Segeberg, Pierre (22) aus Wien und Moritz (19) aus Berlin. Das "Moulin Rouge!"-Musical-Ensemble eröffnete das große Finale mit dem ikonischen Song "Lady Marmalade". Unter tosendem Applaus, der gar nicht enden wollte, begrüßte Heidi Klum ihre sechs Final-Models und kündigte gleich die ersten Special-Gäste des Abends an: "Ich habe mich heute Abend rausgeputzt, weil mein Mann heute noch zu mir kommt. Tokio Hotel is in the house!" Insgesamt wirkten alle ein wenig aufgeregt - inklusive Model-Mama Heidi. Aber kein Wunder: Schließlich blickte das große Finale auf die ikonischen Momente aus den zwei Jahrzehnten der TV-Sendung zurück. "Es gab so viele, die neben mir zittern mussten", resümierte Klum. "Aber nur eine war die erste." Als erster Gast des Abends kam Lena Gercke (37) zu ihr auf die Couch, sie gewann die erste "GNTM"-Staffel 2006. "Wir hatten ja keine Ahnung, was auf uns zukommt", so die allererste Gewinnerin.

"GNTM"-Gewinnerinnen aus 20 Jahren zu Gast Anschließend fanden sich alle anderen nachfolgenden Gewinner-Models der vergangenen Staffeln auf der Bühne ein, die an diesem Abend zu Gast waren: Jermaine Kokoú Kothé (2024), Lea Oude Engberink (2024), Vivien Blotzki (2023), Lou-Anne Gleissenebner (2022), Alex Mariah Peter (2021), Jacky Wruck (2020), Simone Kowalski (2019), Toni Dreher-Adenuga (2018), Celine Bethmann (2017), Kim Hnizdo (2016), Vanessa Fuchs (2015), Stefanie Giesinger (2014), Lovelyn Enebechi (2013), Luisa Hartema (2012), Alisar Ailabouni (2010), Jennifer Hof (2008), Barbara Meier (2007). "Es ist so ein besonderer Moment, dass ihr alle gekommen seid", freute sich Klum. Nicht dabei waren die Gewinnerinnen von 2009 und 2011: Sara Nuru und Jana Beller.

Zoe und Jannik scheiden in der ersten Runde aus Direkt stand nach diesem Wiedersehen bereits der erste entscheidende Walk der Top Sechs an. Dazu begrüßte Heidi Klum ihren langjährigen Jury-Kollegen Thomas Hayo (56) auf der Couch. In weißen und schwarzen Strickoberteilen mussten die Final-Models über den Catwalk laufen. Die Herausforderung dabei: Währenddessen wurde das Kleidungsstück aufgelöst, da eine Tänzergruppe an den losen Fäden zog. "Das war ein sehr cooler, aber nicht ganz einfacher Walk. Ich finde es sehr wichtig, dass man die Rolle versteht: einen Kampf mit Befreiung", erklärte Hayo nach den Auftritten der Models in der Reihenfolge Magdalena, Zoe, Daniela, Moritz, Jannik, Pierre. Für Zoe und Jannik war die Reise auf dem Weg zum Titel nach dem ersten Final-Walk in Köln zu Ende. Daniela, Magdalena, Moritz und Pierre hingegen durfte weiterhin auf das Preisgeld, das Magazincover sowie die Kampagne hoffen.

Bruce Darnell, Gina-Lisa Lohfink und Sarah Knappik feiern Wiedersehen Bevor es zu weiteren Entscheidungen überging, nahm sich Heidi Klum im Finale zur Jubiläumsshow viel Zeit, um auf Momente zurückzublicken, die TV-Geschichte geschrieben haben. Bruce Darnell (67) durfte seinen "Die Handtasche muss lebendig sein"-Satz nochmal aufleben lassen, während sich das ehemalige "Zack die Bohne"- Dreamteam Sarah Knappik (38) und Gina-Lisa Lohfink (38) - im Gegensatz zu früher optisch etwas verändert - als harmonische Einheit im Publikum zeigten. Es folgte ein Rückblick auf die vielen namhaften Gäste der Jubiläumsstaffel. Dieses Jahr waren unter anderem Supermodels und weltberühmte Stars wie Paris Hilton (44), Alessandra Ambrosio (44), Adriana Lima (44) oder Catherine Deneuve (81) zu Gast.

Naomi Campell ist der internationale Star des Abends Naomi Campell (55) gab sich auch im Finale nochmal live die Ehre, Heidi Klum neben Leni Klum (21) bei ihrer schwierigen Entscheidung zu unterstützen. Ihr Tipp für die Nachwuchsmodels: "Es braucht auf jeden Fall Disziplin, man muss sich konzentrieren, auf das was man will und die Dinge nicht persönlich nehmen. Das wird einem nicht beigebracht. Wie man damit umgeht, wenn man damit abgewiesen wird."

Live-Unterwasser-Shooting und der finale Walk Der für die Kandidaten spannendste Moment des Abends stand zu diesem Zeitpunkt allerdings noch bevor: das Live-Unterwasser-Shooting mit Fotograf Christian Anwander. Hier überzeugten vor allem Daniela und Moritz, während Magdalena mit Atemproblemen zu kämpfen hatte und Pierre mit Handgesten und Grinsen "zu viel anbot".

Die Models geben beim Final-Walk nochmal alles Doch damit war die Herausforderung noch nicht geschafft, schließlich war nach dem Auftritt von Tokio Hotel mit ihrem neuen Song "How to love" noch der allerletzte Walk der Staffel angesagt, bei dem sich die vier finalen Models nochmal vor versammelter Mannschaft beweisen mussten - inzwischen hatten auch Klum-Ehemann Tom Kaulitz (35) und sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) auf der Couch Platz genommen. Nach diesem spektakulären Finale sicherten sich die Favoriten Daniela und Moritz jeweils das Cover der deutschen "Harper's Bazaar", 100.000 Euro Preisgeld sowie eine gemeinsame Werbekampagne mit Heidi Klum. Nach 20 Jahren "GNTM" ist die Reise der deutschen TV-Modelcasting-Show aber noch lange nicht zu Ende: Die Vorbereitungen für die nächste Staffel laufen übrigens schon, nächste Woche finden in Köln die Castings fürs 2026 statt.