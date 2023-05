"Ginny & Georgia" auf Netflix: Staffel 3 und 4 kommen!

Staffel 3 und 4 von "Ginny & Georgia" bestellt

Der Cast der Netflix-Serie hat via Instagram die tolle Nachricht verkündet, dass nicht nur eine, sondern gleich zwei neue Staffeln von "Ginny & Georgia" erscheinen werden. Die Schauspieler:innen haben auch verraten, was mit ihren Figuren in den neuen Folgen passieren wird.