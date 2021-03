"Ginny & Georgia": Star von realistischer Sexszene überrascht

Kommt eine zweite Staffel von "Ginny & Georgia"?

Offiziell wurde von Netflix noch keine Fortsetzung von "Ginny & Georgia" bestätigt. Die Serie war allerdings gleich am ersten Tag in den Top-Ten-Streams des Anbieters. Bei anderen erfolgreichen Serien wie "Bridgerton" oder "Fate: The Winx Saga" wurden bereits nach wenigen Wochen zweite Staffeln angekündigt, man kann also auf baldige Neuigkeiten hoffen.

Wie Sarah Lampert und Showrunnerin Debra Fisher im "Oprah Magazine" verrieten, hätten sie auch schon einige Ideen für eine zweite Staffel. "Wir haben damit angefangen, die Facetten der Figuren nach und nach aufzudecken, wir können dann so richtig eintauchen. Deb und ich hoffen, dass wir dazu die Gelegenheit bekommen", erzählte Lampert. Fisher fügte hinzu, dass die erste Staffel nur eine Einleitung gewesen sei.

Am Ende der ersten Staffel lief Ginny mit ihrem Bruder Austin aus Wellsbury weg. Fisher erklärte: "Sie macht genau das, was ihre Mutter tut: immer wegrennen“. In der zweiten Staffel wäre also eine Reunion notwendig und Ginny müsste sich dem Ärger mit ihren FreundInnen und Georgia stellen.